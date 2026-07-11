Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato anche del mercato dell'Inter e della notizia che parla di una causa che Zhang starebbe intentando contro Oaktree

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 13:29)

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"Marotta ha sicuramente grandi competenze, conoscenze e capacità nel relazionarsi, è quello che ha più esperienza e gli ha fatto bene l'esperienza alla Juve". Così Ivan Zazzaroni sul presidente dell'Inter nel podcast del Corriere dello Sport, 'Football Club'.

"Ma ha questa tagliola che è Oaktree. Non voglio dare tutte le colpe ad Oaktree che è un fondo. Però pone dei blocchi in un mercato in cui siamo già secondari. Guarda quello che sta succedendo con Curtis Jones con il Nottingham Forest che può mettere 35 mln di sterline sul tavolo e prenderlo e che era un obiettivo dell'Inter che poteva metterne 20 mln di sterline, al massimo 25. Se tu sei in ritardo, se non sei dinamico da questo punto di vista, avendo meno risorse arrivi ultimo. E la Premier ha capacità di spese più alte e anche questo è un dato di fatto", ha aggiunto.

"Starei molto attento. Dalla Cina poi non arrivano belle notizie per Oaktreesulla valutazione dell'Inter quando c'è stata la cessione. Cercheremo di verificarle perché sarebbe veramente un brutto colpo", ha detto sulle voci che parlano del presidente Zhang e di una causa che starebbe intentando per la valutazione del club che ha dovuto lasciare nelle mani del fondo americano.

-Ti aspettavi che Chivu facesse così bene alla prima esperienza in una grande squadra?

Ho una stima infinita per Chivu. L'ho seguito al Parma. Ha grandi capacità: è un uomo esperto, molto intelligente, sa esattamente cosa vuole. Ha trovato una squadra che ha rimodellata, con momenti difficili all'inizio, ma francamente era la più forte e lo ha confermato.

-Ennesima prova che le squadre italiane non sono fatte per lottare su tutti e tre i fronti?

Ho fatto incazzare qualcuno dicendo che c'era la scelta di fondo: vincere lo scudetto e abbandonare un po' la Champions, anche se non proprio volutamente. Per non fare la figura dell'anno precedente dove hanno perso tutte e due le cose. Una cosa la volevano portare a casa, non era una provocazione. Mi erano arrivate quel tipo di informazioni e le ho trasmesse. I risultati sono quelli. La CL è andata come è andata. A Bodo le scelte mi hanno fatto pensare che fosse vero.

(fonte: CdS)