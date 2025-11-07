Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Ibrahima Konate si appresta a lasciare il Liverpool a fine stagione, quando sarà terminato il suo contratto con i Reds. E, secondo quanto riferisce CaughtOffside in Inghilterra, il club inglese potrebbe provare a fare spesa in Italia per sostituirlo.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni dell'Inter, che con i nerazzurri ha un contratto fino al 2028 e che ha una valutazione (dati Transfermarkt) di almeno 80 milioni di euro. Stando a quanto scrive la testata, i Reds sarebbero pronti a fare follie per il calciatore, tanto da essere disposti a mettere sul piatto un'offerta choc da almeno 100 milioni di euro.