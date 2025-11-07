FC Inter 1908
In UK – Via Konate, Liverpool pronto a follie per Bastoni: cifra choc sul piatto per l’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni dell'Inter
Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Ibrahima Konate si appresta a lasciare il Liverpool a fine stagione, quando sarà terminato il suo contratto con i Reds. E, secondo quanto riferisce CaughtOffside in Inghilterra, il club inglese potrebbe provare a fare spesa in Italia per sostituirlo.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni dell'Inter, che con i nerazzurri ha un contratto fino al 2028 e che ha una valutazione (dati Transfermarkt) di almeno 80 milioni di euro. Stando a quanto scrive la testata, i Reds sarebbero pronti a fare follie per il calciatore, tanto da essere disposti a mettere sul piatto un'offerta choc da almeno 100 milioni di euro.

Dopo aver speso mezzo miliardo di euro nell'ultima sessione di mercato, dunque, il Liverpool non vuole fermarsi. Vedremo se l'Inter resisterà all'eventuale assalto inglese.

