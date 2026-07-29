L'Inter ha messo a segno un'importante operazione di mercato per quanto riguarda il reparto difensivo. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per John Stones, ex difensore del Manchester City. Un'operazione brillante anche per quel che concerne le cifre e le condizioni economiche. I tifosi nerazzurri non si sono dimenticati dell'interesse dell'Inter per Cuti Romero e su questa trattativa hanno interrogato Gianluigi Longari. "È ancora in piedi, ma adesso se si farà sarà alle condizioni dell’Inter e dopo avere ceduto Pavard", ha spiegato il giornalista di Sportitalia.

È ancora in piedi, ma adesso se di farà sarà alle condizioni dell’Inter e dopo avere ceduto Pavard — Gianluigi Longari (@Glongari) July 29, 2026