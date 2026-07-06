Adesso ti trovi davanti la concorrenza dell'Inter, che offre una proposta soddisfacente al giocatore e ha anche la possibilità di spendere più del Napoli, perché aveva destinato un budget molto superiore a quello che era l'obiettivo iniziale. A ciò aggiungi che si è ufficializzata la cessione di Dumfries al Real Madrid e questo vuol dire che, oltre all'aspetto economico, proponi anche un progetto tecnico nel quale il giocatore arriva per prendere il posto di un terzino che va al Real Madrid. È una prospettiva molto appagante per Khalaili."