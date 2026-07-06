Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Longari: “Khalaili? Inter davanti al Napoli per l’aspetto economico ma anche perché…”
Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Qui il suo commento, tra gli altri, sulla questione Khalaili che vede ora l'Inter in vantaggio sul Napoli:
"Il mercato porta anche le squadre non solo a fare strategia, ma anche a reagire. Se la tua principale concorrente in Italia perde il suo primo obiettivo, va su un profilo che reputa molto competitivo per la fascia destra e probabilmente, a questo punto, il profilo più competitivo per la fascia destra è Khalaili.
Adesso ti trovi davanti la concorrenza dell'Inter, che offre una proposta soddisfacente al giocatore e ha anche la possibilità di spendere più del Napoli, perché aveva destinato un budget molto superiore a quello che era l'obiettivo iniziale. A ciò aggiungi che si è ufficializzata la cessione di Dumfries al Real Madrid e questo vuol dire che, oltre all'aspetto economico, proponi anche un progetto tecnico nel quale il giocatore arriva per prendere il posto di un terzino che va al Real Madrid. È una prospettiva molto appagante per Khalaili."
© RIPRODUZIONE RISERVATA