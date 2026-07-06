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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, il Corriere dello Sport svela: “Chalobah ha fatto sapere di voler…”
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Mercato Inter, il Corriere dello Sport svela: “Chalobah ha fatto sapere di voler…”
Come spiega il Corriere dello Sport, la sua preferenza potrebbe risultare decisiva: ecco cos'ha fatto sapere il calciatore
Continua il duello Inter-Como per Trevoh Chalobah: il difensore inglese è l'obiettivo conteso tra i due club per quanto riguarda la difesa.
Ma, come spiega il Corriere dello Sport, la sua preferenza potrebbe risultare decisiva: "A stretto giro potrebbe essere necessario uscire allo scoperto per entrambi i club, già consapevoli delle alte pretese del Chelsea che valuta il difensore inglese non meno di 35 milioni di euro.
Importante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento fa sapere di apprezzare particolarmente l'ipotesi di trasferirsi all'Inter".
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