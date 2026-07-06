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Mercato Inter, il Corriere dello Sport svela: “Chalobah ha fatto sapere di voler…”

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Come spiega il Corriere dello Sport, la sua preferenza potrebbe risultare decisiva: ecco cos'ha fatto sapere il calciatore
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Continua il duello Inter-Como per Trevoh Chalobah: il difensore inglese è l'obiettivo conteso tra i due club per quanto riguarda la difesa.

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Ma, come spiega il Corriere dello Sport, la sua preferenza potrebbe risultare decisiva: "A stretto giro potrebbe essere necessario uscire allo scoperto per entrambi i club, già consapevoli delle alte pretese del Chelsea che valuta il difensore inglese non meno di 35 milioni di euro.

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Importante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento fa sapere di apprezzare particolarmente l'ipotesi di trasferirsi all'Inter".

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