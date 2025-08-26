Grande esordio ufficiale per Petar Sucic con la maglia dell'Inter, nella prima giornata di campionato a San Siro contro il Torino. Ne ha parlato anche Gianluigi Longari su Sportitalia:
Longari (SI): “A gennaio ho ricevuto un whatsapp su Sucic: ‘E’ meglio di Brozovic’. Ieri…”
"Non ho la competenza per poter stabilire da 90 minuti quale possa essere la traiettoria di Petar Sucic nel calcio italiano, ed allora mi affido a messaggi ricevuti su whatsapp da un profondo conoscitore del calcio croato, che già nel mese di gennaio mi sottolineava: “Sucic è meglio di Brozovic”. Gli avevo risposto che all’Inter ne sarebbero bastati tre quarti, del vero Brozovic, per avere a disposizione un giocatore all’altezza di potersi insidiare come alternativa concreta e reale al trittico di centrocampo che negli anni di Inzaghi era diventato una filastrocca: Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan".
"L’esordio in partite ufficiali ha fatto seguito ad un’estate vissuta da assoluto protagonista da parte dell’ex Dinamo Zagabria, ed ha dato segnali ancora più confortanti rispetto alle più rosee aspettative. La stessa persona di gennaio ha a quel punto reiterato le sue considerazioni lusinghiere di sette mesi fa, aggiungendo sicuro: “E’ meglio al 100%”. E’ molto presto per dirlo, ma viene il sospetto che non abbia parlato a caso".
