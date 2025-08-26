Longari (SI): “A gennaio ho ricevuto un whatsapp su Sucic: ‘E’ meglio di...

"Non ho la competenza per poter stabilire da 90 minuti quale possa essere la traiettoria di Petar Sucic nel calcio italiano, ed allora mi affido a messaggi ricevuti su whatsapp da un profondo conoscitore del calcio croato, che già nel mese di gennaio mi sottolineava: “Sucic è meglio di Brozovic”. Gli avevo risposto che all’Inter ne sarebbero bastati tre quarti, del vero Brozovic, per avere a disposizione un giocatore all’altezza di potersi insidiare come alternativa concreta e reale al trittico di centrocampo che negli anni di Inzaghi era diventato una filastrocca: Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan".