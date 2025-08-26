Sirene greche per Mehdi Taremi, oggi accostato anche al Sassuolo in Italia. Come riportato da Sky Sport, è forte l’interesse del Panathinaikos per il centravanti ex Porto.
Sirene greche per Mehdi Taremi, oggi accostato anche al Sassuolo in Italia: forte interesse del Panathinaikos
Taremi è in uscita dall’Inter e ultimamente è stato accostato anche al PSV, ma ora il Pana fa sul serio.
E può partire un domino di attaccanti da questo trasferimento. Con Taremi al Panathinaikos, il club greco libererebbe Ioanndis destinazione Sporting Lisbona e a loro volta i portoghesi lascerebbero partire Harder per il Milan.
