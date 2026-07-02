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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mattino sicuro: “Napoli non spenderà 25 milioni per Khalaili perché l’Inter…”
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Mattino sicuro: “Napoli non spenderà 25 milioni per Khalaili perché l’Inter…”
L'israeliano era il prescelto di Manna sulla fascia destra ma il forte inserimento dell'Inter dopo il caos Palestra ha complicato il tutto
Il Napoli sembra defilarsi sempre di più per Alan Khalaili: l'israeliano era il prescelto di Manna sulla fascia destra ma il forte inserimento dell'Inter dopo il caos Palestra ha complicato il tutto.
Secondo Il Mattino, "di sicuro, non intende spendere 25 milioni per Khalaili, anche perché dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter si è fiondata sull'esterno destro e sta trattando con l'Union Saint Gilloise".
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