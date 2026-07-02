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Mattino sicuro: “Napoli non spenderà 25 milioni per Khalaili perché l’Inter…”

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L'israeliano era il prescelto di Manna sulla fascia destra ma il forte inserimento dell'Inter dopo il caos Palestra ha complicato il tutto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il Napoli sembra defilarsi sempre di più per Alan Khalaili: l'israeliano era il prescelto di Manna sulla fascia destra ma il forte inserimento dell'Inter dopo il caos Palestra ha complicato il tutto.

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Getty Images

Secondo Il Mattino, "di sicuro, non intende spendere 25 milioni per Khalaili, anche perché dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter si è fiondata sull'esterno destro e sta trattando con l'Union Saint Gilloise".

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