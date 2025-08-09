TS – Lookman segnalato in Algarve. L’Inter non ha fretta

E soprattutto il punto di vista dell'Inter, ancora interessata all'acquisto del calciatore qualora il prezzo fosse ragionevole e rientri nei parametri stabiliti dalla proprietà nerazzurra, entro un massimo di 50 mln. "Possibile un'offerta da 45 milioni più bonus, o una da 46/47 più il cartellino di un giovane nerazzurro. Se invece la richiesta si attestasse sui 55-60 milioni, non se ne farebbe più niente, nonostante la telenovela estiva in essere", si legge sul giornale sportivo.

Al momento però la famiglia Percassi non ha fatto una richiesta all'Inter. Il presidente Marotta è negli States e rientrerà domani sera in Italia. Il club bergamasco dal canto suo spera in un'asta per il calciatore o una cessione all'estero, anche perché deve al Lipsia il 15% della rivendita del cartellino. Al momento però di offerte non ne sono arrivate e non trovano riscontro neanche le voci sull'Arsenal. Il giocatore non si è più presentato a Zingonia e si starebbe allenando da solo lontano dall'Italia. Sarebbe in un resort in Algarve, in Portogallo. Mercoledì alle 18 l'Atalanta si allenerà a porte aperte allo stadio di Bergamo. Nessuno rivedrà spuntare Lookman. Sono attese però novità a breve. Su una possibile multa e sulla cessione.