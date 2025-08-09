L'analisi del quotidiano sportivo sull'amichevole di Monaco vinta in rimonta dai nerazzurri per due a uno

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 08:46)

La vittoria contro il Monaco e le analisi del giorno dopo. Quella del Corriere dello Sport parte dal piglio del solito Lautaro e della new entry Bonny per raccontare di un'Inter che al momento può non avere fretta su Lookman. L'espulsione di Calhanoglu "non permette a Chivu di sperimentare in libertà", ma i due attaccanti sono riusciti a ribaltare il punteggio e la gara che si era messa male dopo novanta secondi con una perla di Akliouche.

"Contro una squadra ben più avanti sul piano della preparazione, che debutterà in Ligue 1 già nel prossimo weekend, il Toro e compagni si sono compattati di fronte alle difficoltà, punendo gli avversari al minimo errore nonostante i carichi di lavoro siano ancora da smaltire. Come detto i protagonisti sono stati Lautaro, trascinatore come al solito nei momenti più duri, e Bonny che ci ha messo pochissimo da subentrato a siglare la rete della vittoria", si legge nell'articolo dedicato all'amichevole dal quotidiano.

3-5-2 di 'Inzaghiana memoria' almeno all'inizio e novità Sucic in mezzo e Luis Henrique a destra al posto di Mkhitaryan e Dumfries. La difesa esce in ritardo e il Monaco segna subito. Viene poi espulso Calhanoglu ma l'Inter reagisce. Barella tre volte ci va vicino, Lautaro e Bonny dribblano Kehreh e arrivano in porta. "Soprattutto nel primo tempo la difesa ha mostrato qualche crepa, anche per un filtro non ottimale del centrocampo, ma nel momento decisivo gli attaccanti hanno fatto la differenza. Lookman al momento può aspettare, anche se Chivu si augura che presto possa vestire i colori nerazzurri dell’Inter", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: CdS)