GdS – Lookman segreto: riservatezza, famiglia e radici mai dimenticate

È stato un idolo dei tifosi dell'Atalanta. La tripletta nella finale di Europa League ha rafforzato il legame con Ademola Lookman, per tutti da quelle parti 'Mola', come 'Mola mia', come non si molla mai. Da quando ha rotto pubblicamente con la società che non vuole cederlo, non a 45 mln almeno, nonostante un accordo sulla cessione i tifosi - che in passato erano stati dalla sua parte - lo hanno attaccato. Striscione contro di lui e contro i suoi agenti che hanno tradito chi lo ha sostenuto.