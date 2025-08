Attesa per oggi la decisione del club bergamasco che ha chiesto all'Inter 50 mln per la cessione del nigeriano. Dalla Premier sirene per Bisseck

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 12:34)

Attesa per oggi per la risposta dell'Atalanta all'offerta da 42mln+3 per Ademola Lookman. Il club bergamasco dovrà dare risposta oggi perché scade in giornata l'offerta dell'Inter. Il club nerazzurro, sottolineano a Skysport, non ha intenzione di rilanciare. Ma di fronte ad un no l'offerta da 45 potrebbe essere sistemata in modo diverso.

Getty Images

"Non è da escludere" — C'è poi da tenere in considerazione la situazione di Bisseck: il Crystal Palace ha un interesse ma potrebbe diventare una proposta concreta, secondo quanto riportano dal canale satellitare, nonostante si sia già parlato di un no eventuale del calciatore tedesco. La richiesta del club milanese è di 40 mln per un giocatore che ha le caratteristiche giuste per giocare in Premier League.

(Fonte: SS24)