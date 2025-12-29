Ademola Lookman dice tutto. Alla rete egiziana ONSport, durante la Coppa d’Africa, l’attaccante dell’Atalanta è tornato anche su quanto accaduto la scorsa estate.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Lookman boom sulla scorsa estate: “Successe molte cose… Ancora arrabbiato? Rispondo così”
calciomercato
Lookman boom sulla scorsa estate: “Successe molte cose… Ancora arrabbiato? Rispondo così”
Ademola Lookman dice tutto: l’attaccante dell’Atalanta è tornato anche su quanto accaduto la scorsa estate