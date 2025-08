SM – Lookman, Inter rilancerà. Tutto dipende dal prossimo confronto tra…

Il club nerazzurro ha ancora in mente come obiettivo principale il nigeriano nonostante il no dell'Atalanta a 45 mln totali

Anche oggi Lookman non si è presentato agli allenamenti. Era prevista per lui l'ennesima sessione di recupero per il problema al polpaccio. Un'assenza ingiustificata per il nigeriano che è la prima scelta dell'Inter che è in attesa di un segnale da parte dell'Atalanta per poter rilanciare. Il calciatore, spiega Mediaset, ha un accordo con il club milanese e per questo ha detto no ad Atletico e Napoli perché ha detto sì ad una proposta "sulla base di 4,5 milioni netti l’anno fino al 2030 (ammortizzati dal Decreto Crescita)".