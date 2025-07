Piero Ausilio lo ha ribadito senza giri di parole: Ademola Lookman è un obiettivo dell'Inter. La potenza di fuoco che il nigeriano dell’Atalanta porterebbe in dote ai nerazzurri, qualora Inter e bergamaschi trovassero la quadra, non è solo una questione di gol o di assist, ma di soluzioni. Tante ed efficaci. Quel salto di qualità che è sempre mancato all’Inter, il tassello perfetto per completare un puzzle offensivo che negli ultimi anni ha avuto solo in Alexis Sanchez l'uomo in grado di creare superiorità numerica.