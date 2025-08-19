L'affare chiuso tra i due club, con il passaggio dell'esterno alla squadra di Juric riapre il fronte Lookman

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 10:46)

Nicola Zalewski era stato riscattato dall'Inter alla fine del prestito dalla Roma. Il calciatore è passato all'Atalanta, il club con il quale "si erano interrotti i contatti dopo il mancato rilancio per Lookman, assente a Zingonia da settimane. Gli affari sono slegati, tiene a precisare Marotta, ma è chiaro che se tra tutti gli esterni monitorati (Diego Moreira, Gosens) alla fine si è chiuso proprio per l’ala italo-polacca, quantomeno le parti dialogano e potrebbero anche riprendere il filo della matassa ingarbugliata di Lookman, in cui ha preso parte perfino la confederazione di calcio africana", scrive il Corriere della Sera proprio a proposito dei due calciatori.

Un destino che non è incrociato, ma i due si incroceranno a Zingonia dove il calciatore è atteso nelle prossime ore, dopo la rottura e l'allontanamento dal club bergamasco. "Resta ora da capire se riaggregherà o meno all’Atalanta, che è pronta a sanzionarlo per la lunga assenza ingiustificata".

"Seppur la trattativa sia congelata (ma nel mercato tutto può cambiare all’improvviso), l’Inter avrebbe i soldi per rialzare l’offerta rispetto ai 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus offerti via pec per Lookman. L’Atalanta ha versato nelle casse milanesi ben 17 milioni di euro per Zalewski, per la precisione 16 più il milione previsto come premio di valorizzazione. La dirigenza dell’Inter quest’estate aveva scelto di riscattare il cartellino dell’esterno versando nelle casse giallorosse circa 6,5 milioni: una plusvalenza che oggi ha fruttato una doppia cifra in tempi record, da poter reinvestire", conclude l'edizione bergamasca del giornale nazionale.

