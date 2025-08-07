Sky – Il Manchester United può aprire al prestito: Milan su Hojlund

Il calciatore svedese, che è stato accostato anche a Inter e Juve, è sui taccuini del club rossonero

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 11:24)

A inizio giugno tra i nomi fatti per l'attacco dell'Inter c'era anche quello diRasmus Hojlund che poi ha deciso di tenere in prima squadra, a disposizione di Chivu, Francesco Pio Esposito. Per il calciatore il Manchester United, che è stato accostato pure alla Juventus nelle scorse settimane, potrebbe aprire al prestito se dovesse riuscire ad acquistare Sesko dal Lipsia.

Secondo quanto riportato da Skysport il giocatore svedese potrebbe diventare un'occasione per il Milan che cerca un altro attaccante oltre a Gimenez: l'attaccante del club inglese sarebbe tra i nomi sui taccuini dei dirigenti rossoneri che in questo caso lavorano sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Con la maglia del Manchester United Hojlund ha collezionato 26 gol in 95 presenze, con anche 6 assist. Nella sua precedente esperienza in Serie A, nell'Atalanta il classe 2003 ha realizzato 10 reti in 34 partite.

Le altre idee per il Milan — Altre piste per l'attacco rossonero sono quelle che portano a Vlahovic o Embolo: entrambi in scadenza nel 2026 e non rinnoveranno i contratti con Juve e Monaco. Per Kalimuendo il Rennes non apre alle condizioni del Milan.

Un altro nome accostato al club rossonero era quello di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpoool, che però è stato acquistato dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. Nella notte tra martedì e mercoledì il club arabo ha trovato l'accordo con i reds sulla base di 53 milioni di euro più bonus, per un totale di 65 milioni.

(Fonte: Skysport)