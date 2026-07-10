L’area sportiva nerazzurra sta monitorando diversi profili, tra questi c’è anche John Lucumi del Bologna

Andrea Della Sala Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 12:16)

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La priorità dell’Inter dopo Khalaili é sistemare la difesa. L’area sportiva nerazzurra sta monitorando diversi profili, tra questi c’è anche John Lucumi del Bologna.

Come si legge sul Resto del Carlino, “le big, che un anno fa lo scansarono puntando su Beukema, questa volta si muovono per lui: ci pensa la Juventus, si è inserita l’Inter, che non ha affondato su Solet sul quale riflettono i bianconeri. Intanto l'ultimo anno ha cambiato Lucumi, che un'estate fa chiese la cessione e avrebbe accettato la proposta da 3 milioni netti a stagione del Sunderland, per lasciare Bologna. Sarebbe stata scelta prettamente economica, ma non se ne fece nulla perché il club, che aveva già ceduto Beukema, non volle privarsi anche del colombiano, men che meno all'ultima settimana di mercato, data l'impossibilita di sostituirlo adeguatamente e sperando di prolungare l'accordo. Lucumi non ha rinnovato il contratto da 800mila euro e a gennaio sarà libero di firmare a costo zero. Anche per questo il suo addio entro agosto pare certo”.

“Ma stando a quanto filtra dalla Colombia, Lucumi avrebbe messo in stand by le richieste di Bournemouth e Nottingham, pronte a garantirgli un quinquennale in linea con quello proposto dal Sunderland un anno fa. Lui vuole una big, che oltre a offrirgli il salto di qualità alla voce stipendio gli assicuri un ultimo contratto con tanto di percorso per lottare per titoli nazionali e internazionali: l'ottimo ingaggio arriverà comunque, come conseguenza del nuovo status, frutto di un mondiale senza cali di tensione. Per questo è propenso ad ascoltare Juventus e Inter. Ma non ha fretta”.

“Dopo il mondiale gli spettano tre settimane di ferie. Il che gli garantirà di rientrare in Italia (a meno che non ci siano blitz che anticipino i tempi) una volta scaduta la clausola da 28 milioni. Perché Inter e Juventus non intendono pagarla e trattare al ribasso. Attendere gli garantisce pure di capire se le big di Inghilterra, Germania e Spagna (nel corso dell'ultimo anno si erano mossi per lui gli scout dell'Atletico e rumors dalla Colombia lo accostarono al Barcellona) lo avvicineranno dopo un mondiale vissuto da assoluto protagonista. Compiuto il salto di qualità Lucu aspetta una big e intende far le cose per bene: lasciando per una squadra che accontenti anche il Bologna”, chiude il quotidiano.