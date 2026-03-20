Intervenuto sul suo canale Youtube, però, Alfio Musmarra va controcorrente e non crede che Vicario sia un nome in pole position per l'Inter: "Si è parlato del viaggio a Londra di Ausilio. Come raccontavo ieri, a me non risulta che ci sia un'accelerazione su Vicario, tutt'altro. Non risulta nessuna accelerazione su Vicario. Ausilio è andato a Londra per alcuni incontri, per summit con agenti e procuratori. Vicario è una falsa pista, uno specchietto per le allodole.

Magari sbaglierò e sarò qui a dirlo ma non mi risulta che sia il nome in cima alla lista per il discorso portieri. Non so chi sia il nome, potrebbe essere un nome a sorpresa di cui nessuno ha parlato. E non ha senso parlarne oggi, ha senso parlare della Fiorentina che è una partita molto importante. E a me non risulta che l'Inter avrà bisogno di fare grandi cessioni per fare mercato, magari sbaglierò ma non risulta. Poi è da vedere cosa offre il mercato"