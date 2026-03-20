Il quotidiano parla del calciatore che torna a disposizione per la gara contro la Fiorentina e per i play-off della Turchia del ct Montella

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 16:02)

Torna Calhanoglua Firenze e in vista dei play-off per la qualificazione ai Mondiali della sua Turchia. Del giocatore nerazzurro parla Il Giornale sottolineando che nel 2026 si è visto poco in campo causa infortuni ma con lui, contro la Fiorentina, Chivu si prepara ad aggiungere "additivo nel tossicchiante motore nerazzurro". 19 partite giocate in questo 2026, 4 presenze da titolare in 6 presenze totali, zero minuti in Champions. Zielinski è riuscito a sostituirlo: "Ha fatto quasi sempre la sua parte, pur con caratteristiche differenti da quelle del play titolare".

"Le prossime due settimane contano per tutti, non solo per noi (riferimento ai play-off dell'Italia.ndr). E per Calhanoglu forse contano anche di più. Oltre il Mondiale da conquistare, c'è infatti un futuro ancora da scrivere e la sua permanenza in nerazzurro è tutt'altro che scontata, al di là di un contratto che scade nel giugno 2027. Anzi, forse proprio per questo", scrive Visnadi.

"Già la scorsa estate, Galatasaray prima e Fenerbahce dopo, hanno proposto a Calhanoglu, che a febbraio ha compiuto 32 anni, di giocare finalmente in Turchia, visto che la sua carriera fin qui si è divisa fra Germania (dov'è nato) e Italia (dov'è arrivato nel 2017), ma le richieste dell'Inter (25 milioni) hanno impedito che la trattativa decollasse veramente", si racconta sulle note vicende di mercato.

"Ora, la questione resta aperta, Calha non entrerà nella stagione col contratto in scadenza. Quindi, o Marotta proporrà al calciatore un rinnovo biennale (non è la politica di Oaktree, ma stiamo parlando di un giocatore importante) oppure stavolta ascolterà le offerte in arrivo da Istanbul. Che sarebbero più alte dopo un mondiale giocato da protagonista", conclude l'articolo.

(Fonte: Il Giornale)