Sportitalia – Luis Henrique-Roma: arrivano conferme. E la posizione dell’Inter è questa

Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha parlato dell'interesse della Roma per Luis Henrique: ecco gli aggiornamenti
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso dell'editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, aveva parlato dell'interesse della Roma per Luis Henrique. L'esterno dell'Inter, arrivato questa estate dal Marsiglia, sta faticando ad adattarsi al calcio che ha in mente Chivu e si vocifera già di un possibile addio, anche in prestito, a gennaio.

"Tra i club più attivi nel manifestare la stima nei confronti di Luis Henrique al suo entourage e all’Inter si era fatta avanti proprio la Roma. La convinzione dei giallorossi è che il brasiliano sia destinato ad avere successo anche in serie A", aveva scritto Longari, che però aveva concluso il suo editoriale chiarendo come la volontà dell'Inter sia quella di puntare su Luis Henrique:

"Una valutazione che però è esattamente la stessa che anima lo staff dirigenziale interista che non ha intenzione di privarsene anzitempo con il rischio di rimpiangere amaramente la scelta di non avergli concesso tempo e fiducia sufficienti. Luis Henrique non è in uscita".

Longari, intervenuto oggi su Twitter, ha riportato anche un aggiornamento: "Confermato l’interesse della Roma per Luis Henrique anticipato ieri in esclusiva. L’Inter al momento non ha intenzione di aprire trattative per la partenza dell’esterno brasiliano".

