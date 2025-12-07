Sergio Ramos è libero a parametro zero, dopo il suo addio al Monterrey. Fabrizio Romano, sul suo profilo X, fa il punto della situazione relativa al futuro del difensore spagnolo ex Real Madrid, accostato di recente anche all'Inter. Scrive l'esperto di mercato:
"Sergio Ramos lascia Monterrey dopo aver confermato di aver giocato la sua ultima partita in Messico. Ramos vuole continuare a giocare a calcio, non ha intenzione di ritirarsi e valuterà le proposte. Agente libero da ora in poi".
