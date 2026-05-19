Il difensore giallorosso, autore di una doppietta nel derby contro la Lazio, da bambino tifava per i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 09:06)

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Con la doppietta realizzata nel derby contro la Lazio è diventato ancor di più uno dei beniamini dei tifosi della Roma. Gianluca Mancini è uno dei leader della formazione giallorossa, ma il suo contratto in scadenza nel giugno 2027 lascia spazio a varie ipotesi per il suo futuro. Il suo nome è stato timidamente accostato anche all'Inter, club alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia nonchè sua squadra del cuore.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Da piccolo tifava Inter, "un po' come tutta la mia famiglia". Poi è diventato grande e con il passare degli anni la passione è scemata ed è stata sostituita dalle stimmate del professionista. Solo che l'indole di Gianluca Mancini è rimasta la stessa, quella di un giocatore che è anche un po' tifoso. Ed ai colori nerazzurri strada facendo ha sostituito quelli giallorossi, della Roma, il posto dove ha deciso di mettere le radici. E se in fondo al cuore un pensiero per l'Inter inevitabilmente resta, tutto il resto è colorato proprio di giallo e di rosso".

"Questa vicinanza tra Mancini e la tifoseria non è passata inosservata agli occhi di Ryan Friedkin, che ha visto di persona quanto la gente si identifichi in lui. Cosa, ad esempio, che ha finito con chiudere definitivamente quel discorso che la proprietà aveva lanciato subito dopo Inter-Roma, con la voglia di fare una rivoluzione iniziando proprio dal cambio del nucleo storico. In quel nucleo, ovviamente, c'era anche Gianluca Mancini, che è alla sua settima stagione in giallorosso. Un pensiero che poi è cambiato strada facendo e che ora, invece, ha preso la strada completamente opposta. E, cioè, quella del rinnovo del contratto fino al 2029".