La notizia è confermata: il Napoli era davvero forte su Francesco Pio Esposito. Il club azzurro voleva infatti il gioiellino classe 2005 dell'Inter per farne l'attaccante del futuro, ma i nerazzurri non hanno voluto sentire ragioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Il Mattino: “Napoli, 2 tentativi per prendere Esposito! Inter non ne ha voluto sapere perché…”
calciomercato
Il Mattino: “Napoli, 2 tentativi per prendere Esposito! Inter non ne ha voluto sapere perché…”
Il club azzurro voleva infatti il gioiellino classe 2005 dell'Inter per farne l'attaccante del futuro, ma i nerazzurri non hanno voluto sentire ragioni
Si legge su Il Mattino: "Il club azzurro ha fatto più di un tentativo nella passata stagione per portarlo in azzurro: prima in autunno e poi all'inizio dell'estate, poco prima che il ragazzo partisse per gli Stati Uniti con l'Inter.
Ecco, i neroazzurri non hanno voluto saperne nulla, proprio perché per loro Esposito è un punto fermo di oggi e di domani. E allora sarà impossibile trattenere l'emozione per un traguardo tanto importante e arrivato tanto in fretta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA