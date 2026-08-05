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L'Atletico Madrid si inserisce con prepotenza nella corsa al Cuti Romero, grande obiettivo da settimane della difesa dell'Inter. A confermarlo è Marca, secondo cui i Colchoneros starebbero già preparando una prima offerta da 30 milioni di euro al Tottenham, vogliosi quanto prima di giungere a un accordo:

"L'Atletico ha un vantaggio: il difensore, che ha la garanzia del Tottenham di lasciarlo partire e un'opzione anche dall'Inter, vuole vestire la maglia biancorossa. L'Atlético, quindi, sta già facendo i calcoli necessari per concretizzare l'operazione. Con Ruggeri e Molina probabilmente in partenza a breve, rispettivamente all'Aston Villa e alla Roma, libererebbe anche spazio salariale per poter ingaggiare Romero. Sebbene anche l'Inter sogni di ingaggiarlo, avendo presentato un'offerta di 35 milioni di euro al Tottenham più 5 milioni di bonus, la priorità di Romero rimane giocare a Madrid".

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"Infatti, dopo che il suo trasferimento al Metropolitano è saltato (la scorsa stagione, ndr) e ha firmato il rinnovo di contratto con il Tottenham fino al 2029, il difensore centrale ha inserito una clausola speciale nel suo contratto in caso di offerta da parte di uno dei club più importanti della Liga. Allo stesso modo, il pilastro dell'Argentina campione del mondo non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare sotto la guida di Simeone".

(Fonte: marca.com)