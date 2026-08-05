VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...

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La trattativa tra l'Inter e Cristian Romero non sembra essere così avanti come viene raccontata. O almeno secondo quanto risulta a Fabrizio Romano.

Ecco le sue parole: "Dobbiamo fare chiarezza su Romero, sono state dette tantissime cose di accordi chiusi tra l'Inter e Romero: presto faremo chiarezza.

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Quello che posso dire come anticipazione qui prima di aggiornarci più tardi con ulteriori verifiche è che dire che Romero ha l'accordo con l'Inter è una cosa che a me non risulta. Mettiamo un po' di ghiaccio sull'operazione lato giocatore: la spiegheremo nelle prossime ore".