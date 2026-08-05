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La crescita di Aleksandar Stankovic fra Lucerna, Club Brugge e queste prime settimane di lavoro con l'Inter non è di certo passata inosservata: il centrocampista serbo ha da tempo tanti estimatori in giro per l'Europa, e la dirigenza nerazzurra ha il suo da fare per respingere le offerte. L'ultima, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata dagli inglesi del Brentford: "Il calciomercato dell'Inter si scalda anche con Aleksandar Stankovic. Che il figlio di Dejan avesse estimatori all'estero era cosa nota,ma inuna calda giornata di inizio agosto, l'Inter si è trovata davanti a una richiesta formale da parte del Brentford. Quaranta milioni. Questa l'offerta del club di Premier per il centrocampista. L'Inter e il giocatore (insieme alla sua famiglia) hanno declinato. Tutti uniti sul fronte del«no grazie».

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Stankovic nella linea a cinque di Cristian Chivu sta continuando a fare le prove di vice-Calhanoglu, per quando il turco non ci sarà per acciacco o scelta tecnica. Per l'allenatore avere una alternativa è fondamentale e alla fine, per le operazioni di regia, se l'è ritrovata in casa proprio grazie al serbo ricomprato all'inizio di questa estate. La passata stagione lì al centro sono passati Zielinski, Mkhitaryan, anche Barella. Ora c'è Stankovic e punta a restarci. La fiducia è incondizionata e ha permesso di dire quel "no" alla proposta inglese. Se arriveranno altre proposte verranno ascoltate — è la linea per qualsiasi giocatore — ma in questa fase non c'è alcuna intenzione di privarsi del figlio d'arte".