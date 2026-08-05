VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...

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E' ufficialmente partito l'assalto dell'Atlético Madrid al Cuti Romero: il difensore era il primo obiettivo dell'Inter in difesa, ma ora il club spagnolo fa sul serio per lui e mette a serio rischio l'affare con l'Inter.

Come riporta Fabrizio Romano, i Colchoneros preparano l’offerta per il difensore argentino: non c’è ancora alcun accordo tra Romero e l’Inter sullo stipendio. I nerazzurri non stanno procedendo sul contratto, ad oggi.