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Marchetti (Sky): “Inter, potrebbero andare via in 8! Mercato in entrata? Arriveranno…”
Terminata la sbornia da scudetto, per l'Inter è già tempo di programmare la prossima stagione, che vedrà i nerazzurri ai nastri di partenza da favoriti d'obbligo in campionato. Luca Marchetti, negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le mosse della società:
"Chivu adeguerà il suo contratto. Ha corso il rischio di prendere la squadra dopo la gestione Inzaghi e ha vinto due trofei. In pochi avrebbero detto che l'Inter sarebbe andata a vincere due trofei. Gli vanno dati i meriti. Ci sarà un rinnovamento: dei 5 giocatori in scadenza, l'unico che può restare è de Vrij".
"Poi ci sono dei calciatori che hanno avuto scarso minutaggio: Diouf, Luis Henrique e Frattesi. Se si trovano delle soluzioni convenienti, potrebbero andare via. Poi ci sono i calciatori che potrebbero essere oggetto di mercato come Bastoni e Dumfries. Si andrà incontro a un ricambio importante. L'Inter abbasserà l'età media con l'inserimento anche di giocatori italiani".
(Fonte: Sky Sport)
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