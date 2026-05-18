"Chivu adeguerà il suo contratto. Ha corso il rischio di prendere la squadra dopo la gestione Inzaghi e ha vinto due trofei. In pochi avrebbero detto che l'Inter sarebbe andata a vincere due trofei. Gli vanno dati i meriti. Ci sarà un rinnovamento: dei 5 giocatori in scadenza, l'unico che può restare è de Vrij".