FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Marchetti (Sky): “Inter, potrebbero andare via in 8! Mercato in entrata? Arriveranno…”

calciomercato

Marchetti (Sky): “Inter, potrebbero andare via in 8! Mercato in entrata? Arriveranno…”

Marchetti (Sky): “Inter, potrebbero andare via in 8! Mercato in entrata? Arriveranno…” - immagine 1
Terminata la sbornia da scudetto, per l'Inter è già tempo di programmare la prossima stagione: il punto di Sky
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Terminata la sbornia da scudetto, per l'Inter è già tempo di programmare la prossima stagione, che vedrà i nerazzurri ai nastri di partenza da favoriti d'obbligo in campionato. Luca Marchetti, negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le mosse della società:

Marchetti (Sky): “Inter, potrebbero andare via in 8! Mercato in entrata? Arriveranno…”- immagine 2
Getty Images

"Chivu adeguerà il suo contratto. Ha corso il rischio di prendere la squadra dopo la gestione Inzaghi e ha vinto due trofei. In pochi avrebbero detto che l'Inter sarebbe andata a vincere due trofei. Gli vanno dati i meriti. Ci sarà un rinnovamento: dei 5 giocatori in scadenza, l'unico che può restare è de Vrij".

Marchetti (Sky): “Inter, potrebbero andare via in 8! Mercato in entrata? Arriveranno…”- immagine 3
Getty Images

"Poi ci sono dei calciatori che hanno avuto scarso minutaggio: Diouf, Luis Henrique e Frattesi. Se si trovano delle soluzioni convenienti, potrebbero andare via. Poi ci sono i calciatori che potrebbero essere oggetto di mercato come Bastoni e Dumfries. Si andrà incontro a un ricambio importante. L'Inter abbasserà l'età media con l'inserimento anche di giocatori italiani".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Mercato, Bisseck cambia agente: il nome. Bayern e Premier interessate ma l’Inter…
Mercato, l’Inter cerca un secondo portiere e spunta un nome tutto nuovo. Ma manca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA