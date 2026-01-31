Marchetti (Sky): “Ecco cosa ha comunicato l’Inter a Frattesi. Jones? Il Liverpool…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato così del futuro di Frattesi e Jones:

"Se Jones arriva a Milano, Frattesi parte per l'Inghilterra. L'Inter ha già detto a Frattesi che è disposta ad accettare l'offerta del Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto.

Jones è in uscita dal Liverpool, i Reds l'avevano già quasi venduto al Tottenham ed è fuori dal progetto, è una situazione che dovrebbe risolversi. Vero che il Liverpool sta chiedendo il rinnovo di contratto a Jones che è in scadenza nel 2027 ma Jones non vuole rinnovare"