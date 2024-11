«Le società incominciano a fare sul serio, lavorano a fari spenti. La Juve andrà su un difensore, un Napoli anche e sfoltirà i giocatori che giocano meno. L'Inter non farà nulla ma guarderà al mercato di giugno per i difensori visto che c'è un problema d'età e ce ne sono a scadenza: tipo Acerbi e Darmian. L'Atalanta rivedrà Scalvini ma potrebbe fare un centrocampista in più anche se magari non è necessario», ha concluso in generale sul mercato l'esperto di mercato di Skysport.