Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti , esperto di calciomercato, ha commentato così la sessione invernale dell'Inter , che non ha acquistato nessun calciatore per la prima squadra: "L'Inter è stata una di quelle squadre che ha cercato delle occasioni vere e proprie: ha provato Cancelo, Perisic, Diaby e Jones.

Non è arrivato nessuno dei quattro, non credo che questo sia un motivo di dispiacere enorme in casa nerazzurra. Se fossero arrivati, ci sarebbero state delle uscite: Frattesi e Luis Henrique avevano richieste. Però l'Inter è contenta così: se ci fossero state queste opportunità, le avrebbe colte. Ma non si sono verificate ed è contenta così: non c'era bisogno di prendere tanto per".