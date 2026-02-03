FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Marchetti: “Nessun colpo in entrata: Inter contenta così, non c’è dispiacere e vi dico perché”

calciomercato

Marchetti: “Nessun colpo in entrata: Inter contenta così, non c’è dispiacere e vi dico perché”

Marchetti: “Nessun colpo in entrata: Inter contenta così, non c’è dispiacere e vi dico perché” - immagine 1
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha commentato così la sessione invernale dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha commentato così la sessione invernale dell'Inter, che non ha acquistato nessun calciatore per la prima squadra: "L'Inter è stata una di quelle squadre che ha cercato delle occasioni vere e proprie: ha provato Cancelo, Perisic, Diaby e Jones.

Marchetti: “Nessun colpo in entrata: Inter contenta così, non c’è dispiacere e vi dico perché”- immagine 2

Non è arrivato nessuno dei quattro, non credo che questo sia un motivo di dispiacere enorme in casa nerazzurra. Se fossero arrivati, ci sarebbero state delle uscite: Frattesi e Luis Henrique avevano richieste. Però l'Inter è contenta così: se ci fossero state queste opportunità, le avrebbe colte. Ma non si sono verificate ed è contenta così: non c'era bisogno di prendere tanto per".

Leggi anche
Retroscena Jones, è il Liverpool che l’ha proposto all’Inter: la reazione e perché...
Mercato, non ci sono dubbi: ecco i primi due acquisti che farà l’Inter in estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA