Mercato, non ci sono dubbi: ecco i primi due acquisti che farà l’Inter in estate

In estate ci sarà molto da fare: ma due operazioni in entrata sono già certe: ecco i primi due acquisti che farà l'Inter
Marco Astori
Si è concluso senza nessun colpo per la prima squadra il mercato di gennaio dell'Inter: la società ha infatti deciso di non affondare per nessuno dei nomi usciti negli ultimi giorni. Nessun rinforzo dunque per Cristian Chivu.

In estate, invece, ci sarà molto da fare: ma due operazioni in entrata sono già certe. Lo spiega oggi Calciomercato.com.

"Sulle prime due operazioni non dovrebbero esserci dubbi: il riscatto, obbligatorio in caso di Scudetto, del difensore svizzero Manuel Akanji dal Manchester City per 15 milioni di euro (il Marsiglia farà lo stesso con Pavard?) e la recompra del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic dal Bruges per 23 milioni di euro".

