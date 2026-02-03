Per qualche ora, qualche giorno, l'Inter ha cullato il sogno di avere in rosa un top a livello europeo, ovvero Curtis Jones. Alla fine il centrocampista è rimasto al Liverpool e per i tifosi la delusione è stata enorme. Il Corriere dello Sport ricostruisce come sono andate le cose.

"C’è stata anche la possibilità di un colpo a sorpresa, ovvero Jones del Liverpool. Sono stati direttamente i Reds a proporre l’operazione (in prestito secco) all'Inter, che ha prontamente raggiunto un accordo con il giocatore. Sono stati gli stessi inglesi, però, a tirarsi indietro: il contratto in scadenza nel 2027 era una complicazione, ma ha inciso pure il timore di indebolire l’organico. Il mancato arrivo di Jones, ha impedito l’uscita di Frattesi, che era già pronto a trasferirsi al Nottingham, sempre in prestito. Nulla da fare anche per la Lazio, che, però, aveva messo sul tavolo cifre lontane dai desideri interisti".