Tra i segreti del grande momento dell'Inter c'è sicuramente anche il contributo di Federico Dimarco. La proiezione offensiva dell'Inter è costante, i gol segnati sono tantissimi, merito anche degli assist e del mancino dell'esterno nerazzurro. Con Chivu ha ulteriormente incrementato il suo rendimento e nel futuro c'è solo la maglia dell'Inter.
Dimarco e la clausola per il 2028: “Inter vuole riscrivere l’accordo”. I dettagli del rinnovo
Con Chivu ha ulteriormente incrementato il suo rendimento e nel futuro c'è solo la maglia dell'Inter. In primavera i dialoghi per il rinnovo
"L’Inter, che lo ha visto nascere, se lo gode oggi e pure domani: il contratto con scadenza 2027 contiene una clausola e può essere esteso unilateralmente dal club fino al 2028, ma entrambe le parti vogliono vedersi presto e riscrivere il testo di comune accordo. In primavera si entrerà nel vivo per legare al nerazzurro (pressoché per sempre) il ragazzo del quartiere Calvairate, quadrante sud-est della città olimpica", scrive La Gazzetta dello Sport.
