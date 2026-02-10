Con Chivu ha ulteriormente incrementato il suo rendimento e nel futuro c'è solo la maglia dell'Inter. In primavera i dialoghi per il rinnovo

Tra i segreti del grande momento dell'Inter c'è sicuramente anche il contributo di Federico Dimarco. La proiezione offensiva dell'Inter è costante, i gol segnati sono tantissimi, merito anche degli assist e del mancino dell'esterno nerazzurro. Con Chivu ha ulteriormente incrementato il suo rendimento e nel futuro c'è solo la maglia dell'Inter.