Incontro in vista a Madrid nelle prossime ore tra Beppe Marotta e Florentino Perez: i 5 possibili nomi sul tavolo tra Inter e Real

Alessandro Cosattini Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 12:18)

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Incontro in vista a Madrid nelle prossime ore tra Beppe Marotta e Florentino Perez. Il presidente dell'Inter volerà in Spagna nelle prossime ore, in programma domani c'è una partita amichevole tra le Legends di Real e Inter. E ci sarà tempo pure per parlare con Florentino Perez.

Ecco quanto evidenziato da Sportmediaset in chiave mercato: "Ma, come dicevamo, sembra impossibile che non verranno scambiate due chiacchiere a proposito di mercato. Anche perché il ritorno di José Mourinho ha già dato indicazioni chiare sul percorso che vogliono intraprendere i Blancos nella campagna trasferimenti, a partire proprio da Dumfries. Uno "scippo" che non ha provocato scossoni in casa nerazzurra, come dichiarato qualche giorno fa da Piero Ausilio, ma che, magari, può fare da assist per chiedere a Perez informazioni sui vari esuberi che non interessano allo Special One.

Quali giocatori del Real possono interessare all'Inter? Niente da fare per Nico Paz, che o Mou valuterà come rinforzo oppure verrà mandato un altro anno in prestito al Como, ma ci sono altri calciatori delle Merengues che potrebbero fare il caso di Chivu, che già dalla scorsa estate - vedi Lookman - cerca un giocatore diverso da quelli che ha attualmente in rosa all'Inter. Il Real tra mezzali offensive, trequartisti ed esterni d'attacco campo ne è pieno. Il primo è Bellingham, senza contare che arriverà pure Bernardo Silva. Ma i nomi potenziali sono tanti: Rodrygo? Arda Guler? Brahim Diaz? Mastantuono? Endrick? Chissà che Marotta non torni a Milano con qualcosa di interessante in tasca...", si legge.