"Frattesi già da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e proprio ora è questo il club che torna d’attualità per l’avvenire del centrocampista. A gennaio stava per arrivare la fumata bianca ma poi l’Inter non ha chiuso col Liverpool l’affare Curtis Jones (colpo in mezzo che i nerazzurri vogliono regalarsi ora proprio perché sfumato sei mesi fa) e privarsi di Frattesi a metà anno — senza un’entrata — non era più una mossa così saggia in una stagione in cui la squadra inseguiva due trofei. Ma più che parlare di operazioni saltate, è più opportuno definirle «rinviate». All’estate, appunto. Periodo di vacanze e magari anche di qualche uscita per andare a fare pesca subacquea, come piace a Davide. Lui sa che la sua storia in nero e azzurro è al capolinea e al futuro chiede un nuovo progetto che possa fargli rivedere con più continuità il campo. Noie fisiche permettendo", scrive La Gazzetta dello Sport.