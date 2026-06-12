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calciomercato
Inter, tesoro Frattesi: pressing Nottingham. Via solo a questa cifra: poi assalto agli obiettivi
Davide Frattesi è in cerca di una nuova sistemazione. Il centrocampista lascerà l'Inter in estate, vuole giocare con continuità, ma per farlo serve l'offerta che accontenti le casse del club nerazzurro.
"Frattesi già da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e proprio ora è questo il club che torna d’attualità per l’avvenire del centrocampista. A gennaio stava per arrivare la fumata bianca ma poi l’Inter non ha chiuso col Liverpool l’affare Curtis Jones (colpo in mezzo che i nerazzurri vogliono regalarsi ora proprio perché sfumato sei mesi fa) e privarsi di Frattesi a metà anno — senza un’entrata — non era più una mossa così saggia in una stagione in cui la squadra inseguiva due trofei. Ma più che parlare di operazioni saltate, è più opportuno definirle «rinviate». All’estate, appunto. Periodo di vacanze e magari anche di qualche uscita per andare a fare pesca subacquea, come piace a Davide. Lui sa che la sua storia in nero e azzurro è al capolinea e al futuro chiede un nuovo progetto che possa fargli rivedere con più continuità il campo. Noie fisiche permettendo", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Nonostante il Nottingham sia tornato, l’Inter ancora non ha ricevuto una proposta formale. Quella giusta comunque sarebbe da 30 milioni, o giù di lì; sicuramente non meno di 25 fissi. L’abbondanza nell’attuale centrocampo interista (che, almeno per il momento, ha riaccolto anche Stankovic Jr) mette il club nelle condizioni di poter ascoltare qualsiasi proposta per Frattesi, purché ovviamente sia in linea con la valutazione della società e con le nuove ambizioni del giocatore. Certo è che una sua cessione a quelle cifre potrebbe finanziare almeno una parte del mercato in entrata. Nella lista dei desideri c’è sempre quel Jones di prima, c’è Oumar Solet per la difesa (colpo proprio da 25 milioni) e c’è la questione aperta con l’Atalanta per Marco Palestra. Sì, Frattesi è un tesoro", aggiunge Gazzetta.
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