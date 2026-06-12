Spunta un nome inedito per il calciomercato dell’Inter: la scorsa stagione ha realizzato 8 gol e 15 assist

Spunta un nome inedito per il calciomercato dell’Inter . I dirigenti nerazzurri sono molto attivi in questi primi giorni di giugno per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu ed emerge un profilo mai accostato prima all’Inter.

Secondo quanto riportato da TMW, “l’Inter sta seguendo con attenzione il profilo di Joey Veerman , centrocampista ventottenne di proprietà del PSV Eindhoven. Da quattro anni in biancorosso - arrivato dall'Heerenveen - lo stesso calciatore potrebbe scegliere di cercare una nuova avventura, stavolta fuori dall'Olanda, considerati i grandi risultati raggiunti nelle ultime stagioni.

Nell'annata passata è stato probabilmente il miglior centrocampista dell'Eredivisie. Quarantuno presenze in tutte le competizioni, otto gol e quindici assist, di cui solamente uno al di fuori delle trenta presenze in campionato . A gennaio sembrava a un passo dalla cessione, salvo poi ufficializzare la permanenza.

[…] La valutazione è fra i 25 e i 30 milioni di euro ed è possibile che possa essere una soluzione per il dopo Frattesi, qualora il centrocampista salutasse verso altri lidi, con la Roma come destinazione più probabile. Veerman giocherà il Mondiale con l'Olanda di Ronald Koeman”, si legge.