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Marotta: “Se abbiamo parlato di Ndicka con la Roma? Rispondo così e su Palestra…”

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Parla Beppe Marotta a margine dell'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC: le risposte su Ndicka e Palestra
Alessandro Cosattini Redattore 

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Parla Beppe Marotta a margine dell'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Il presidente dell'Inter ha risposto anche a domande di mercato. Queste le dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti: "Malagò? Rappresenta l'aver affidato il mondo del calcio a una persona che ha grande esperienza. Un vincente, come dimostrano la sua storia e i suoi risultati. Oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e un presidente così autorevole era necessario".

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"Era dal 2001 che la Serie A non presentava una candidatura. Averla fatta non significa avere un predominio sulle altre componenti ma è un dato importante perché aver avuto questa vittoria, anche con il supporto delle altre componenti, significa che la Serie A ha assunto il ruolo che le compete e può essere importante per il futuro".

Inter Palestra

"Palestra? Non ci sono novità", ha detto Marotta, dribblando così la domanda sull'esterno di proprietà dell'Atalanta e sempre più vicino a vestire nerazzurro.

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Smentiti, infine, eventuali contatti per Evan Ndicka: "Per ora non lo abbiamo cercato e non abbiamo fatto nulla. Se mi chiedete se lo stiamo trattando la mia risposta è no, di sicuro", ha risposto Marotta sul difensore della Roma.

(Fonte: ANSA)

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