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fcinter1908 calciomercato mercato inter Tutta la verità di Marotta sull’addio di Inzaghi: “Non potevamo intervenire subito perché…”
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Tutta la verità di Marotta sull’addio di Inzaghi: “Non potevamo intervenire subito perché…”
Tutta la verità di Beppe Marotta sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter: ecco quanto svelato ai microfoni di DAZN
Tutta la verità di Beppe Marotta sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter: ecco quanto svelato ai microfoni di DAZN.
Perché diede tempo a Inzaghi di decidere il suo futuro anche dopo la finale? Lo avrebbe tenuto dopo la disfatta?
"Lunedì fu sancita la risoluzione consensuale. Non potevamo intervenire prima, c'erano di mezzo tanti traguardi e generalmente è sempre meglio aspettare.
A meno che lo stesso Inzaghi non fosse venuto a dirci che voleva andarsene, ma non era avvenuta. C'era l'alone di speranza che potesse rimanere. Lunedì, preso atto di ciò, abbiamo virato immediatamente su una scelta che si sta rivelando molto positiva".
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