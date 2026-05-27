Perché diede tempo a Inzaghi di decidere il suo futuro anche dopo la finale? Lo avrebbe tenuto dopo la disfatta?

"Lunedì fu sancita la risoluzione consensuale. Non potevamo intervenire prima, c'erano di mezzo tanti traguardi e generalmente è sempre meglio aspettare.

A meno che lo stesso Inzaghi non fosse venuto a dirci che voleva andarsene, ma non era avvenuta. C'era l'alone di speranza che potesse rimanere. Lunedì, preso atto di ciò, abbiamo virato immediatamente su una scelta che si sta rivelando molto positiva".