“Nelle prossime ore verrà formalizzato il rinnovo di Chivu fino al 2028 con opzione fino al 2029. Si aspetta poi la risposta definitiva di Mkhitaryan, l’unico dei giocatori in scadenza a cui è stato proposto il rinnovo di contratto. Ci saranno delle uscite, tra chi è in scadenza e chi può salutare.