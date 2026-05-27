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calciomercato
Sky – Inter, chi sarà il vice esperto di Martinez! In difesa salgono quotazioni di…
Terminata la stagione con il double, in casa Inter la concentrazione è ora sul mercato in vista della stagione 26/27. Ecco le ultimissime da Andrea Paventi di Sky Sport:
“Nelle prossime ore verrà formalizzato il rinnovo di Chivu fino al 2028 con opzione fino al 2029. Si aspetta poi la risposta definitiva di Mkhitaryan, l’unico dei giocatori in scadenza a cui è stato proposto il rinnovo di contratto. Ci saranno delle uscite, tra chi è in scadenza e chi può salutare.
In porta sarà Pepo Martinez il titolare, con alle sue spalle un portiere esperto, probabilmente Provedel sarà. Se rimarrà Bastoni, si investirà su un centrale forte: Muharemovic era un’opzione ma salgono le quotazioni di Solet", ha spiegato il giornalista.
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