Inter, scelto il difensore da puntare per gennaio? “Stanno salendo le quotazioni di…”

L'Inter potrebbe prendere un difensore nel mercato di gennaio: tanti nomi ma è uno su cui si stanno concentrando i dirigenti

La dirigenza dell'Inter è al lavoro in ottica giugno quando la priorità sarà un portiere ma anche in vista del mercato di gennaio. La situazione Dumfries rappresenta un campanello d'allarme ma anche l'infortunio di Acerbi impone riflessioni sulla difesa.

"Nella sessione invernale la società nerazzurra potrebbe valutare l’opportunità di acquistare un difensore. All’estero salgono sempre più le quotazioni di Ordonez , classe 2004 del Club Brugge. È un profilo su cui l’Inter si sta concentrando. I rapporti con la società belga sono ottimi come dimostra anche l’affare Aleksandar Stankovic su cui i nerazzurri peraltro vantano una recompra da 25 milioni di euro", scrive Niccolò Ceccarini su TMW.

L'esperto di mercato, poi, aggiunge: "In Italia rimane viva l’ipotesi Gila nonostante la richiesta della Lazio sia decisamente molto alta. L’Inter monitora anche altri due profili. Uno è Solet dell’Udinese, che era già stato trattato nell’ultima estate. L’altro è Muharemovic del Sassuolo, che sta disputando un’ottima stagione. Il club neroverde però al momento non è intenzionato a farlo partire nella sessione invernale".