Marco Astori Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 12:02)

E' Denzel Dumfries il nome più chiacchierato in queste ore in casa Inter: l'esterno olandese è ai box per un infortunio alla caviglia (di cui non si prevede ancora il rientro) e recentemente ha anche cambiato procura lasciando Jorge Mendes per affidarsi ad Ali Barat. E dopo l'addio mancato la scorsa estate, ora si è tornati a parlare ancora del suo futuro.

Spiega Il Giorno: "La scorsa estate Dumfries è stato vicino all’addio: in sede di rinnovo, firmato circa un anno fa, il giocatore è riuscito a inserire nell’accordo coi nerazzurri una clausola da 25 milioni di euro esercitabile fino al termine di luglio (nel 2026 sarà fino alla metà dello stesso mese) a cui nessun club di altissimo rango europeo ha fatto ricorso. Dopo aver raggiunto una finale di Champions League da assoluto protagonista in semifinale (due gol e tre assist tra andata e ritorno contro il Barcellona) e aver fornito un apporto costante e spesso decisivo in nazionale, il diretto interessato si aspettava ci potesse essere la fila: così non è stato.

Ad aprile Dumfries compirà 30 anni, età dopo la quale, particolarmente seguendo i parametri di Oaktree molto inclini a una linea verde, il calciatore diventa meno appetibile da trattenere, soprattutto nel caso in cui dovesse fare le bizze. Professionalmente nessuno ha mai avuto da ridire con l’olandese, nelle stanze di via della Liberazione. È stato invece molto complicato arrivare a dama per firmare il prolungamento del contratto in scadenza lo scorso giugno, motivo per cui si è arrivati all’inserimento della clausola di cui sopra. L’Inter si è cautelata sul mercato con la mossa Luis Henrique, che finora ha dato esiti contrastanti, anche se il brasiliano sembra in crescita".