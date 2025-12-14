Il portiere spagnolo sta trovando poco spazio all'Inter, fra scelte tecniche e la tragedia che lo ha colpito qualche mese fa

Periodo di riflessioni per Josep Martinez: il portiere dell'Inter, tra scelte tecniche e la tragedia che lo ha colpito qualche mese fa, non sta trovando lo spazio sperato, e al termine della stagione potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare una maglia da titolare.