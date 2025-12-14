FC Inter 1908
Martinez, riflessioni in corso sul futuro: sarà lui a chiedere di essere ceduto? Lo scenario

Il portiere spagnolo sta trovando poco spazio all'Inter, fra scelte tecniche e la tragedia che lo ha colpito qualche mese fa
Fabio Alampi Redattore 

Periodo di riflessioni per Josep Martinez: il portiere dell'Inter, tra scelte tecniche e la tragedia che lo ha colpito qualche mese fa, non sta trovando lo spazio sperato, e al termine della stagione potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare una maglia da titolare.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "Per Martinez, per il quale la società spese 13,5 milioni (più 2 di bonus), potrebbe esserci spazio a gennaio, quando il denso ciclo di impegni consiglierà a Chivu di alternare i due portieri.

Ma a fine stagione potrebbe essere lui a chiedere di essere ceduto: se all'addio di Sommer seguisse l'arrivo di un altro collega, non avrebbe più molto senso continuare l'avventura all'Inter. In fondo, a 28-29 anni, le possibilità di ricostruirsi una carriera altrove non gli mancherebbero".

