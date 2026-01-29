FC Inter 1908
Massolin, altre 3 offerte ma l'Inter è la sua preferita! Per gennaio o giugno? Le ultime

Massolin, altre 3 offerte ma l’Inter è la sua preferita! Per gennaio o giugno? Le ultime

Aggiornamenti importanti su Yanis Massolin e l’Inter anche da Gianluigi Longari di Sportitalia: ecco le ultimissime
Aggiornamenti importanti su Yanis Massolin e l’Inter anche da Gianluigi Longari di Sportitalia: ecco le ultimissime.

“Nuove conferme sulla pista Yanis Massolin per l’Inter. Contatti diretti con il Modena che ha altre 3 offerte per il giocatore, che ha però espresso preferenza per la soluzione nerazzurra che è quella in assoluta pole position.

L’Inter lascerebbe Massolin in prestito al sino a fine stagione”, si legge su X.

