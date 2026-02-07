Il club bianconero e il giocatore non hanno ancora trovato l'intesa per il rinnovo. L'Inter è alla finestra

Gianni Pampinella Redattore 7 febbraio - 09:30

A giugno scadrà il contratto di Weston McKennie. Il centrocampista americano e la Juve non hanno ancora trovato un accordo sul rinnovo e tra i club che guardano con interessa al giocatore, c'è anche l'Inter.

"Dall’arrivo di Spalletti, McKennie è sempre stato titolare (21 partite), imponendosi così come una delle colonne del gruppo, un insostituibile. Una situazione, questa, che rende davvero difficile immaginare una Juventus senza il centrocampista texano. Eppure, la data di scadenza sul contratto in essere recita 30 giugno 2026, poco più di quattro mesi. Riguardo a questo, la posizione del club bianconero è piuttosto chiara ed esplicitata dalle mosse degli ultimi mesi", sottolinea Tuttosport.

"La Juve non ha mai interrotto i contatti con l’entourage, mantenendo così una posizione aperta al confronto e propositiva su tutti i fronti: dall’ingaggio alla durata, passando poi per le commissioni. Chiaro, però, che la fluidità del momento serva l’assist perfetto alle manovre di disturbo, quelle di chi vede in McKennie una ghiotta opportunità di mercato. Ci sono i club della Mls che lo tentano con la prospettiva del ritorno a casa, lì dove Weston rappresenta un simbolo del calcio nazionale. E poi ci sono i club europei che seguono con attenzione, tra questi anche l’Inter".

"Il presidente nerazzurro Beppe Marotta sa bene come muoversi in queste situazioni, agitare le acque e poi muoversi a pelo di queste, sferrare la mossa giusta al momento giusto. In questo caso, è la Juve a dover prendere spunto da McKennie: azionarsi con tempismo e riportare ordine nel caos, accelerare quando c’è la necessità di farlo. Dalla prossima settimana i contatti riprenderanno in maniera fitta e approfondita, con l’obiettivo di andare a dama e definire i dettagli. Il rinnovo di McKennie è una priorità e no, questo non è mai stato un dubbio".

(Tuttosport)