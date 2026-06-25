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calciomercato
TS – Inter, dal sogno Nico Paz dipende anche la scelta sull’esterno perché…
L'esito dell'incontro tra Como e Real Madrid per Nico Paz influenzerà più temi di mercato dell'Inter. Il motivo lo spiega l'edizione odierna di TuttoSport:
"Strettamente correlati a quanto succederà oggi a Madrid sono i ragionamenti sull’esterno. Perché un conto sarebbe spendere il tesoretto per l’argentino, un altro avere ancora a disposizione i soldi messi a budget per Palestra. Il ventaglio delle ipotesi resta aperto: qualora arrivasse Paz, potrebbe farsi strada la soluzione di un esterno “low cost”, tipo Dodò che ha un solo anno di contratto con la Fiorentina ed è valutato 15 milioni (sarebbero già stati fatti i primi sondaggi).
Altra soluzione interessante da quel punto di vista sarebbe uno scambio Frattesi-Cambiaso con la Juve (con conguaglio a favore dei bianconeri) senza dimenticare Norton-Cuffy, già bloccato a gennaio in caso di partenza di Dumfries. Se il sogno Paz dovesse rimanere tale, l’Inter potrebbe alzare l’asticella e puntare a fare un’offerta per Moussa Diaby (già trattato a gennaio con l’Al-Ittihad) oppure Ndoye, vecchio pallino di Ausilio o Kayode che il Brentford valuta 40 milioni".
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