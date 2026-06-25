"Strettamente correlati a quanto succederà oggi a Madrid sono i ragionamenti sull’esterno. Perché un conto sarebbe spendere il tesoretto per l’argentino, un altro avere ancora a disposizione i soldi messi a budget per Palestra. Il ventaglio delle ipotesi resta aperto: qualora arrivasse Paz, potrebbe farsi strada la soluzione di un esterno “low cost”, tipo Dodò che ha un solo anno di contratto con la Fiorentina ed è valutato 15 milioni (sarebbero già stati fatti i primi sondaggi).