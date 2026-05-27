Oaktree non si tirerà indietro e ha messo sul piatto un budget di circa 50 mln che potrà aumentare sensibilmente grazie alle operazioni in uscita

L'Inter sta lavorando per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Oaktree non si tirerà indietro e ha messo sul piatto un budget di circa 50 mln per sistemare la rosa di Chivu.