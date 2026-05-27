L'Inter sta lavorando per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Oaktree non si tirerà indietro e ha messo sul piatto un budget di circa 50 mln per sistemare la rosa di Chivu.
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Mediaset – Inter, il tesoretto per il mercato sale a 100 milioni di euro: ecco come
Oaktree non si tirerà indietro e ha messo sul piatto un budget di circa 50 mln che potrà aumentare sensibilmente grazie alle operazioni in uscita
Somme che crescerà grazie alle eventuali cessioni che potranno essere effettuate: dai sondaggi per Bastoni, alle chiamate per Bisseck e Luis Henrique fino alla clausola rescissoria di 25 mln che balla su Dumfries.
"Dopo le eventuali operazioni in uscita, l'Inter potrebbe cullare un tesoretto intorno ai 100 milioni di euro complessivi per rinforzare ulteriormente la squadra dopo i due trofei vinti da Chivu al primo anno in panchina. Una "evoluzione" della squadra, come da parole di Marotta, per restare al top in Italia e ancora più competitivi in Europa", rivela Sportmediaset.
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