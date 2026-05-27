Le strade di Josè Mourinho e dell'Inter potrebbero tornare a incrociarsi questa estate, in sede di mercato. Perché è notizia di queste ore l'interesse dei Blancos per Alessandro Bastoni, ma non solo. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, in ballo c'è anche il nome di Nico Paz:

"E' pronto un contratto biennale con opzione sulla terza stagione. Così come è già sul tavolo di Florentino e dei dirigenti del Real la lista della spesa di Mourinho che per rifondare il Real reduce da due secondi posti nella Liga dietro il Barcellona, ha indicato la necessità di acquistare due centrocampisti, due terzini e due difensori centrali, fra cui appunto Bastoni. Dunque Mourinho potrebbe diventare per l'Inter una sorta di guastafeste "al quadrato". Perché oltre a voler testare direttamente Nico Paz, riportandolo a Madrid - sempre che il Real non si accordi col Como per lasciarlo un altro anno in riva la lago -, togliendo così l'argentino dal mercato e spegnendo di conseguenza i sogni di Marotta e Ausilio, potrebbe pure tentare l'assalto a Bastoni".