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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mediaset: “No Inter a offerta Forest da 25 milioni per Frattesi: ne vuole in più almeno…”

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Mediaset: “No Inter a offerta Forest da 25 milioni per Frattesi: ne vuole in più almeno…”

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Davide Frattesi è in uscita e questa sembra essere davvero l'estate giusta per vederlo lontano dall'Inter: ecco le ultime
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Davide Frattesi è in uscita e questa sembra essere davvero l'estate giusta per vederlo lontano dall'Inter: anche perché il Nottingham Forest sta facendo sul serio.

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Come spiegato da SportMediaset, il Nottingham è in pressing per Frattesi: offerta da 25 milioni rifiutata dall'Inter che chiedono almeno 5 milioni in più. Ma la sensazione è che possa partire, piace anche a Juve e Napoli.

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